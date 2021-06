Wenn die Sonne lockt, dann geht es in Brandenburg vor allem raus aufs Wasser. Das stellt auch Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft, fest. Wenn es Anfragen an die hiesigen Touristiker gibt, dann stehen ganz oben Boots-Trips, am liebsten muskelbetrieben mit dem Kanu.

Viel Auswahl

Verleiher gibt es in der Stadt einige, der Wasserwander-Willige hat also die Qual der Wahl. Die Boots-Profis sind gerüstet, warten auf bestes Wetter. „Das spielt eine große Rolle“, stellt Kathrin Geisler-Uhrlandt, Inhaberin von Wassersport Geisler am Mühlendamm, fest. Gerade Herrentag und Pfingsten, an denen es sonst brummt, lief es diesmal eher mäßig. Dennoch denkt sie, dass die Stunde der Boote mit dem Sommer-Einzug gekommen ist. Das habe auch die letzte Saison gezeigt – trotz coronabedingter Einschränkungen, die jetzt dank rapide gesunkener Inzidenzzahlen immer weiter reduziert werden.

Mit Tipps für Touren

Wassersport Geisler vermietet Kanus, Kajaks, Stand-Up-Paddling-Boards und Motorboote. Bei der Ausleihe müssen die jeweils geltenden Kontaktregeln beachtet werden, das macht Buchungen von Gruppen manchmal noch schwierig.

Wenn es dann aber läuft, läuft es richtig – und Tipps für die Touren gibt es gleich oben drauf. Beliebt ist für Tagesausflüge die Stadterkundungstour. Vom Mühlendamm geht es über den Brandenburger Stadtkanal die Brandenburger Niederhavel und zurück zur Näthewinde. Fünf Kilometer zieht sich die Strecke, die die drei mittelalterlichen Stadtkerne Altstadt, Neustadt und Dominsel passiert.

Auch lange Touren sind gefragt

Andere wagen sich gern länger raus, etwa mit Kind und Kegel bis nach Rathenow. 48 Kilometer ist die Strecke lang, führt durch nahezu unberührte Natur und weist wenig Strömung auf. So gestärkt, kann es gern weiter gehen. Auch mehrtägige Ausflüge bis Havelberg erlebt Kathrin Geisler-Uhrlandt nicht selten. Für die Wanderkanuten hat Wassersport Geisler auch einen zubuchbaren Service. Das Team holt die müden Paddler gern wieder vom Zielort ab.

Treffpunkt Alte Feuerwache

Beim Wassersportzentrum Alte Feuerwache werden Kajaks und Kanadier vermietet – und zwar seit April 2020 auch kontaktlos. Wer Interesse hat, schaut in der Franz-Ziegler-Straße vorbei, sucht sich ein Kanu aus und scannt einen QR-Code am Aushang der Rezeption. Der Rest funktioniert leicht: Nummer des Kanus eingeben, Formular ausfüllen, per PayPal zahlen und der Code fürs Zahlenschloss wird auf das Handy geschickt. Zubehör wie Paddel und gereinigte Westen stehen im Zelt nebenan. Auch Desinfektionsmittel sind vorhanden.

Auch hiflreich: die Wasserwanderkarte

„Die Nachfrage ist gut“, berichtet Mitarbeiterin Bianca Arnold. Sie weiß: „Bei gutem Wetter sind alle Boote draußen.“ Gute Tipps für Touren gibt es vor Ort gern mit auf den Weg.

Tourenvorschläge, Anleger und Wassersportinformationen gibt es unter anderem in der Wasserwanderkarte. Die ist bei der Touristinfo erhältlich oder kann unter www.erlebnis-brandenburg.de/erleben/wasser/boot-mieten heruntergeladen werden.