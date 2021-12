Drei große Werke von Johann Sebastian Bach, darunter die häufig gehörte Toccata samt Fuge in d-Moll (BWV 565) und das nicht minder kostbare, hingegen kaum gespielte Präludium in a-Moll (BWV 561) erklingen beim Silvesterkonzert im Dom am Freitag (31.12.) ab 16 Uhr.

Ergänzt werden die Werke an diesem Abend durch Choralbearbeitungen zu „Liebster Jesu, wir sind hier“ und „Allein Gott in der Höh sei Ehr“. KMD Marcell Fladerer-Armbrecht spielt an der Wagner-Orgel.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich erbeten. Für dieses Konzert gilt die 2 G Regel. Im Anschluss findet um 17:30 Uhr der Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl statt.