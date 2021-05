„Hallo ich bin Vera und 26 Jahre alt. Letztes Jahr im Juni hat mich mein Freund zur Mutter eines wundervollen kleinen Jungen gemacht. Wir leben mit unseren vielen Tieren im ruhigen Dörfchen Liepe bei Nennhausen. Ich bin gerne an der frischen Luft und engagiere mich für die Wildtierrettung, so haben bei uns unter anderem sechs gehandicapte Waschbären ein Zuhause gefunden. Zurzeit bin ich noch im Elternurlaub und zuhause, wenn sich der ‚Urlaub‘ dem Ende neigt, möchten wir uns in Liepe eine Tagespflege aufbauen. Ich arbeite schon seit 2011 in der Pflege und der Umgang mit alten Menschen und Dementen macht mir sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so mit sich bringt. Liebe Grüße und schön gesund bleiben.“

Neue Kandidatinnen gesucht

Wir freuen uns über weitere Kandidatinnen: Sind auch Sie eine schöne Brandenburgerin und wenigstens 18 Jahre alt, dann schicken Sie ein honorarfreies Foto plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Hobbys…) an die Mailadresse redaktion-brb@brawo.de. Wichtig: Ihre Telefonnummer muss für mögliche Rückfragen dabei sein.

Jede Woche wird eine Kandidatin vorgestellt und am Monatsende online zur Wahl „Die schönste Brandenburgerin des Monats“ gestellt. Wer das Voting für sich entscheiden kann, ist für die Jahres-Wahl qualifiziert, hat somit Chancen auf den BRAWO-Titel „Die schönste Brandenburgerin des Jahres“ und einen attraktiven Preis. Viel Spaß beim Mitmachen!