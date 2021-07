Nathalie Berger aus Rathenow schreibt: „Ich bin 24 Jahre alt und habe in Berlin in einer Fleischerei eine Ausbildung als Fachverkäuferin gemacht, arbeite aber seit anderthalb Jahren bei Rewe in Nauen im Service.“ Es sei anstrengend im Einzelhandel, aber das Team halte zusammen. „Und der Umgang mit Menschen macht Spaß – auch in schweren Zeiten. Meine Hobbys sind Singen, was ich auch den ganzen Tag auf Arbeit mache, sowie Tanzen und mit Freunden treffen (soweit es geht). Und TikTok ist natürlich auch ein Hobby von mir.“

