Und so zogen sie dann doch gemeinsam am 11.11. in die 5. Jahreszeit – Brandenburgs Karnevalsclubs BKC und KCH. Die Präsidenten vorneweg, die vereinte Narrenschaft hinterher. Mittendrin die Prinzenpaare Britt & Andrè für den BKC sowie Ciny & Maik für den KCH. Drumherum viele BrandenburgerInnen an den Straßenrändern, die Spaß an der Narretei haben und auf den süßen Regen warteten, den es in Form von Bonbons und Schokolade reichlich gab. Zur Freude vieler Kindergartengruppen aber auch Seniorengruppen, die sich beispielsweise in der Bauhofstraße und in der Hauptstraße postiert hatten. Um über die Jahrtausendbrücke weiter gen Altstadt zu gelangen, mussten die Narren den obligatorischen Brückenzoll entrichten, der diesmal dem Landesausschuss für Innere Mission (LAFIM) zugute kam.

Karneval in Brandenburg Brandenburgs vereinte Narren ziehen mutig in die fünfte Jahreszeit Bilderstrecke öffnen Nach exakt einer Stunde und zwölf Minuten sowie 6.493 Schritten (4,08 km) – laut Schrittzähler des KCH-Präsidenten Hans-Günter Koch – war es Zeit für die Schlüsselübergabe. An der Marina Niederhavel rückte Oberbürgermeister Steffen Scheller die Schlüssel für die Altstadt und die Neustadt heraus, die fortan die Prinzenpaare samt Gefolge bis zum Aschermittwoch gut verwahren und behüten. Eine große Hoffnung der Narren bleibt, dass Corona nicht den ab Februar 2022 geplanten Sitzungsreigen ausbremst.