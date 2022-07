Hier hat alles begonnen vor 40 Jahren: im Fläming – genauer in Lütte – gründete sich die Band Keimzeit um Sänger und Songschreiber Norbert Leisegang . Ein jedes Konzert in Bad Belzig ist für ihn deshalb von einem Heimatgefühl begleitet.

„Historische Orte haben grundsätzlich etwas Zauberhaftes, das beim Spielen unweigerlich mitschwingt“, beschreibt der Frontmann weiter das besondere Ambiente auf Burg Eisenhardt.

Mit Dankbarkeit und Lust auf Live-Konzert tourt die Band durch Deutschland

Zur Feier des Bandjubiläums werden die Musiker bei ihrem Burg-Konzert in Bad Belzig das neue Album „Kein Fiasko“ im Gepäck haben. Das vorherrschende Gefühl nach vier Jahrzehnten? Große Dankbarkeit. „Ich habe das vor vierzig Jahren so nicht erwartet, dass wir heute da sind, wo wir sind, und das so machen können, wie wir es machen.“

Ein Ende ist auch nach 40 Jahren noch lange nicht in Sicht

Natürlich gab es auch Turbulenzen in der Band, schließlich ist sie ein dynamisches Konstrukt, das vom Leben aller beeinflusst wird. Ein ganz persönliches Fiasko von Norbert Leisegang liegt mittlerweile 20 Jahre zurück: Als ihn nur wenige Tage vor einem Konzert in Berlin eine Grippe heimsuchte, hielt er sich mit Medikamenten und Liegestützen auf dem Level. Die Bandkollegen im Stich lassen und das Publikum durch eine Konzertabsage enttäuschen, waren für ihn keine Option. Stattdessen verbrachte er sechzig – wenn auch leidige – Minuten auf der Bühne bis schließlich nichts mehr ging. Der Dank war eine Kritik unter dem Titel „Mit Keimzeit geht es zu Ende“. Glücklicherweise sollte sich die böse Zunge mächtig irren, denn ein Ende ist bei Keimzeit noch lange nicht in Sicht.

Norbert Leisegang und Bandkollegen freuen sich auf Konzert in der Heimat

Auf der neuen Platte findet sich eine Hommage an alle Menschen, die ein Konzert überhaupt erst möglich machen. „Mädchen für alles“ sei ein großes Dankeschön an all die Leute drumherum. „Umso ein Konzert wie das auf der Burg zu stemmen, braucht es mehr, als eine Band auf der Bühne“, sagt Norbert Leisegang. „Wenn wir uns als Künstler darauf verlassen können, dass das Drumherum stimmt, dann können wir auf der Bühne noch besser sein, und das ist in Bad Belzig seit Jahren der Fall.“

Band arbeitet mit lokalen Unterstützern, mit Tontechnikern und Gastronomen

„Das Arrangement hier auf der Burg ist sehr aufwändig“, erklärt auch Manager Dirk Tscherner, „deshalb wissen wir unsere lokalen Helfer und Unterstützer zu schätzen, die all ihre Erfahrungen einbringen“. Zum engagierten Team regionaler Helfer gehören die Tontechniker Roland Görisch und Jürgen Block, welche die Tontechnik akribisch auf das besondere Gelände auf der Burg abstimmen. Für ein ansprechendes gastronomisches Angebot sorgt René Kräft, der auch den städtischen Feuerwehrverein miteinbindet. „Die Veranstaltungsbranche hat seit Corona mit Personalmangel zu kämpfen. Deshalb schätzen wir auch die Zusammenarbeit mit Christian Wieland, der sich um Personalfragen kümmert“, so Dirk Tscherner weiter. Seitdem die Burg geschlossen ist, müsse man sich voll und ganz auf lokale Helfer verlassen können. Die Chocolaterie auf dem Burghof unterstütze ebenso wie Frank Grünert und sein Jugendtheater, die den Burgkeller als Backstagebereich zur Verfügung stellen.

Neben den neuen Songs gehört „Kling Klang“ zum Pflichtprogramm

Gegen 21.00 Uhr soll es am 23. Juli für Keimzeit auf die Bühne gehen. In etwa 140 Minuten geben die Musiker neben neuen Songs auch Stücke aus dem Vorgänger „Das Schloss“ zum Besten, aber auch alte Klassiker. Ob „Kling Klang“ darunter sein wird? „Es wäre töricht, es nicht zu spielen“, lacht Norbert Leisegang, der auf ein buntgemischtes Publikum hofft. „Musik trägt dazu bei, Grenzen zu überwinden, etwa wenn Großeltern, Eltern und Kinder gemeinsam ein Konzert wie dieses besuchen.“

Was für ihn kein Fiasko, sondern der größte Erfolg wäre? „Wenn nach dem Konzert glückliche Menschen durch das Tor der Burg strömen, das wäre unser größter Erfolg.“ Karten für das Keimzeit-Konzert auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig gibt es über die Homepage der Band www.keimzeit.de oder in der Touristeninformation am Marktplatz.