„Am Donnerstagabend kam es in Werder zu einem Tötungsdelikt“, teilt der „Blaulichtreporter Brandenburg“ mit. Eine gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion West und der Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigt: „Am späten Donnerstagabend wurde die Polizei von einem Zeugen in die Schubertstraße nach Werder (Havel) gerufen, da sich dort in einer Wohnung eine leblose Frau befinden soll… Aufgrund der Auffindesituation muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Das Opfer wies deutliche Hinweise auf Gewalteinwirkung auf.

Zwei Tatverdächtige

Im Zuge der sofort eingeleiteten intensiven polizeilichen Ermittlungen, die bereits in der Nacht von der Mordkommission der Polizeidirektion West übernommen wurden, konnten zwei tatverdächtige Männer, vermutlich Bekannte der Frau, vorläufig festgenommen werden. Beide waren zum Zeitpunkt der Festnahme stark alkoholisiert. Einer der beiden wurde zwischenzeitlich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Potsdam entlassen, da sich ein Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet hat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Geschehensabläufen und der Identität der Frau dauern an.