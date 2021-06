„Nicht zu glauben, aber unser nächstes Konzert wird stattfinden“, meldet Monika Nebel im Namen des kulturWust e.V voller Vorfreude. „Der Künstler ist bereit, im Freien aufzutreten und das wollen wir gern annehmen. Er hat sich gut vorbereitet. Wir uns auch. Vielleicht bringen sich die Zuschauer eine Decke mit oder einen Schirm für den Notfall?“, empfiehlt Monika Nebel.

Das geplante Konzert mit Dilian Kushev – der goldenen Stimme aus Bulgarien – findet am Freitag, 4. Juni, auf der Freifläche hinter dem ehemaligen Wuster Kulturraum in der Dorfmitte statt. Beginn: 19 Uhr.

Die Gastgeber sind vorbereitet

„90 Klappstühle aus der Kirche können mit gefordertem Abstand gestellt werden, Desinfektion und Tücher werden ausreichend bereit sein, Mundschutz ist bis zur Einnahme des Platzes zu tragen, Anwesenheitslisten werden ausgelegt. Das entspricht den neuen gelockerten Vorschriften für Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel.“ Im Kulturraum befinden sich Toiletten, die von Besuchern genutzt werden können. So steht einem wunderbaren Abend in der kulturarmen Coronazeit nichts im Wege.

Zum Künstler: Dilian Kushev, Jahrgang 1974, hat an der National Musik Academy in Sofia studiert, ist Profimusiker, Sänger und Produzent. Markenzeichen ist sein facettenreicher Bariton, der ihm Angebote in Bulgarien, Italien, Frankreich, Dänemark, Schweiz und Deutschland einbrachte – und Preise wie beispielsweise 2013 beim Musikwettbewerb am Londoner „Rojal College of Musik“.

Facettenreicher Bariton mit Klassikern

Normalerweise durchdringt er mit sakralen Gesängen, Opernarien sowie folkloristisch geprägten Darbietungen – mit Klassikern wie Ave Maria, Nessun dorma, ’O sole mio und Halleluja – Kirchen und Konzertsäle, in Wust womöglich das ganze Dorf.

„Natürlich gibt es auch wieder Wein und Schmalzstullen“, wirbt Monika Nebel und versichert nach vielen konzertlosen Monaten: „Wir freuen uns wirklich sehr auf das Publikum!“

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.