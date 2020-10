Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Brandenburg an der Havel, in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes am Mozartplatz, zu einer brutalen Attacke mit einem Hammer auf einen Paketboten. Ein 35-jähriger Vater mit Kinderwagen und seinem Kleinkind geriet auf einem Gehweg in eine verbale Auseinandersetzung mit dem 22-jährigen Hermes-Paketboten.

Ohne Vorwarnung nieder geschlagen

Nach dem Disput trennten sich deren Wege zunächst wieder. Kurze Zeit später tauchte der Mann mit dem Kinderwagen erneut beim noch ausliefernden Paketboten auf. Es kam zu einer erneuten Auseinandersetzung in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes.

Ohne Vorwarnung holte der Mann aus dem Kinderwagen einen Hammer heraus, schlug dem Boten damit mehrmals auf den Kopf und streckte ihn nieder. Der Paketbote sackte blutüberströmt zu Boden. Mehrere Eltern und Kinder sahen die brutale Szene auf dem Spielplatz mit an.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen

Anschließend flüchtete der Täter mit dem Kinderwagen und Kleinkind in unbekannte Richtung. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den schwerverletzten Boten und alarmierten Polizei und Rettung. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

Täter nach Zeugenhinweisen festgenommen

Die Polizei durchsuchte, nach einem Zeugenhinweis u.a. ein Waldstück, in der unmittelbaren Nähe des Tatorts. Das Kleinkind wurde vom flüchtigen Vater zwischenzeitlich an die Mutter übergeben.

Die Polizei konnte den flüchtigen Familienvater nach mehreren Zeugenhinweisen gegen 23 Uhr in Brandenburg an der Havel festnehmen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlages aufgenommen.