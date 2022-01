Am Dienstagabend war gegen 23:30 Uhr ein PKW-Fahrer auf dem Zentrumsring in Brandenburg an der Havel unterwegs, als er auf Höhe der Vereinsstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Ampelanlage krachte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt; Ampel und Auto waren hinüber.

Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.