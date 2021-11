Zu einem schweren Vorfahrtsunfall zwischen einem VW Transporter und einem Fiat war es am Samstagabend in Kirchmöser gekommen.

An der Kreuzung unter den Platanen und am Südtor krachte ein VW aus bislang unbekannten Gründen in die Beifahrerseite des mit einer schwangeren Frau und einem Hund besetzten Fiats. Der Fiat kam anschließend von der Straße ab und rammte einen Verteilerkasten, bevor er an einem Zaun zum Stehen kam. Die schwangere 36jährige Frau wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Hund flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch später von seinem Herrchen wieder eingefangen werden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei der 43-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch weshalb sie mit zu einer Blutentnahme musste. Aufgrund von 0,48 Promille wurde durch die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

In Plaue und Umgebung musste die Kunden des örtlichen Kabelanbieters bis in die tiefe Nacht auf TV und Internet verzichten.