Zwei singende Schauspieler (Johannes Hallervorden und Marten Sand) befinden sich auf Theatertournee und treten ungewollt am gleichen Veranstaltungsort auf. Was für ein Theater! Kompromisse und Frustration, Leidenschaft und Enthusiasmus – all das entlädt sich humorvoll, wenn sich zwei Exzentriker auf einer Bühne begegnen. Dabei wetteifern sie mit Chansons von Jacques Brel und bringen amüsante Theatergeschichten zu Gehör. Auch das ein oder andere schwer gehütete Geheimnis wird gelüftet, um den anderen vorzuführen.

Mit dem 1998 an der bretonischen Küste in Frankreich geborenen Johannes Hallervorden, der seit seinem zehnten Lebensjahr dem Schlosspark-Theater seines Vaters verbunden ist, und Marten Sand, der jahrelang in Brandenburg am Theater gearbeitet hat, begegnen sich zwei Vollblutkomödianten, um kräftig auszuteilen. Aber: Es ist ja alles nur Theater.

Als Special-Guest ist Dieter Hallervorden dabei

Als Special-Guest wird Dieter Hallervorden erstmalig auf dem Domstiftsgut erwartet und nach der Vorstellung ein Interview mit beiden Akteuren führen. Die Zuschauer können sich auf eine unterhaltsame Darbietung und auf eine lockere Talkrunde als Bonus freuen. Auf Wunsch gibt es auch Autogramme.

Karten für die Veranstaltung am 27.11., 20 Uhr, gibt es im Vorverkauf für 17,50/ermäßigt 14,20 Euro unter www.event-theater.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse für 20 /erm. 17 Euro erhältlich. Es gilt die 2G-Regel.