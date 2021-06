Am Mittwochabend kam es in der Götzer Chausseestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 68-jährige Fahrer eines Motorollers leicht verletzt wurde. Dieser war zuvor auf der Götzer Chausseestraße in Richtung der Stadt Brandenburg an der Havel unterwegs, als eine BMW-Fahrerin (42) an der späteren Unfallstelle aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der Götzer Chausseestraße einfuhr, um ihre Fahrt in Richtung Groß Kreutz fortzusetzen.

Motorroller übersehen

Beim Einbiegen auf die Bundesstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Motoroller inmitten der Fahrbahn. Offenbar hatte die BMW-Fahrerin den Motoroller übersehen. Durch den Aufprall kam der 68-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei hat einen Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. Es entstand Sachschaden von über 1.500 Euro, wobei beide Fahrzeuge fahrbereit blieben.