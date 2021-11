Am ersten Advents-Sonntag, 28. November, findet von 14 bis 19 Uhr der traditionelle Adventsmarkt auf dem Gelände des Zisterzienserklosters in Lehnin rund um die große Tanne statt. Der Tourismusverein Kloster Lehnin e.V. als Veranstalter und alle teilnehmenden Standbetreiber freuen sich auf zahlreiche Gäste. Es wird Stände mit Kunsthandwerk, Blumenschmuck, Kränzen, Stoffen, Keramik, Basteleien, Gebäck etc. für weihnachtliche Geschenkideen und Kulinarisches geben. Natürlich wird der Weihnachtsmann mit seinen Engeln ebenfalls vor Ort sein und insbesondere Kinderherzen höher schlagen lassen.

Ein Bühnenprogramm verleiht vorweihnachtliche Stimmung:

14:00 – 14:15 Uhr Eröffnung des Marktes

14:15 – 15:30 Uhr Wunschzettelannahme des Weihnachtsmanns & der Engel

15:30 – 16:00 Uhr Weihnachtslieder mit dem Frauenchor „Klangkirschen“ aus Werder/Havel

16:00 – 16:15 Uhr gemeinsames Weihnachtsliedersingen mit Kantor Herrn Oppelt

16:30 – 17:00 Uhr Posaunenchor

17:00 – 17:30 Uhr Wunschzettelannahme des Weihnachtsmanns & der Engel

17:30 – 18:00 Uhr Puppentheater RatzFatz spielt Rotkäppchen

Angelika Hermann, die Vorsitzende des Tourismusvereins Kloster Lehnin e.V.: „Wir appellieren an alle BesucherInnen, Verständnis für die behördlichen Vorschriften zu haben und sind froh, dass wir auch mit viel Aufwand diesen traditionellen Adventsmarkt in schwieriger Zeit durchführen können. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen stimmungsvollen Nachmittag bieten können und alle Beteiligten gesund bleiben!“.

2G-Regel für den Adventsmarkt in Lehnin

Wegen der Corona-Pandemie und der seit dem 15.11.2021 gültigen Eindämmungsverordnung gelten für die Marktbesucher und Standbetreiber sowie für alle weiteren Anwesenden die 2G-Regeln (geimpft, genesen). Von der Regelung ausgenommen und somit zugangsberechtigt sind Kinder bis einschließlich zwölf Jahre ohne Test. Jugendliche von 13 bis einschließlich 18 Jahren, die ungeimpft bzw. nicht von Corona genesen sind, benötigen einen aktuellen gültigen negativen Corona-Test. Vor Ort besteht die Möglichkeit von kostenloser Testung. Es wird nur einen Zugang mit Einlasskontrollen und Registrierungen geben. Dieser befindet sich neben dem Kloster-Museum an der Zuwegung zum Alten Amtshof auf dem Klostergelände. Eine Registrierung zur Kontaktverfolgung mit der Luca-App ist möglich. Das Einchecken in die Luca-App ist an den Kontrollen vorzuweisen. BesucherInnen ohne Luca-App können sich vor ihrem Marktbesuch mit Hilfe der bereits verteilten und vielerorts ausliegenden Flyer (Rückseite) oder mit vor Ort ausliegenden Kontaktnachverfolgungsbögen registrieren.