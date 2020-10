Volksfest Einheits-Jahrmarkt im Industriemuseum Brandenburg Bilderstrecke öffnen

Eine Veranstaltung, die das Zeug hat, Kultstatus zu erlangen, feierte am 30. Tag der Deutschen Einheit 1. Geburtstag. 2019 wegen 30 Jahren Mauerfall als „Wende-Jahrmarkt“ geboren, lockte am 3. Oktober 2020 nun der „Einheits-Jahrmarkt“ ins Industriemuseum. Abermals veranstaltet vom Kulturverein Päwesin e.V. sollte es in der monumentalen Stahlkocher-Kulisse einen „Jahrmarkt der Sensationen“ geben, der wieder mit großer Vielfalt aufwartete und zum Fest für Familien wurde.