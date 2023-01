Blütenpracht in Eberswalde: Noch ist es in den Sparten ruhig, doch spätestens in zwei, drei Monaten zieht es die Kleingärtner wieder auf die Scholle. Und dann fällt dort nicht nur Grünschnitt an, sondern auch Restmüll. Der laut Kreis vor Ort zu entsorgen ist. © Foto: Sebastian Gollnow/dpa