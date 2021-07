Ein Tier war tot, drei kranke Frischlinge wurden erlegt – zum ersten Mal ist im Landkreis Barnim die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden. Das haben sowohl der Kreis als auch das Gesundheitsministerium am Mittwochabend (28. Juli) mitgeteilt. Das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Löffler-Institut (FLI) habe den amtlichen Verdacht am Tage bestätigt, heißt es in den Pressemitteilungen.

Gefunden wurden die vier Tiere am Sonntag

G...