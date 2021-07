Am Nachmittag des 25. Juli wurden Polizisten in dem Ammonpark gerufen. Dort war nahe eines Spielplatzes ein Mann aufgefallen, der, auf einer Bank sitzend, exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Als Zeugen dann die Polizei informierten, entfernte er sich vom Ort des Geschehens, konnte aber in der Brunnenstraße gestellt werden.

Wie dabei herausbekam, hatte man es mit einem 65-Jährigen zu tun, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten war. Er erhielt einen Platzverweis und muss sich nun für sein Handeln verantworten.