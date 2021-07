An der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/ Raumerstraße in Eberswalde ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben von Polizei und Rettungskräften vor Ort waren zwei Pkw zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge war in der Folge in einen Telekomkasten und einen ...