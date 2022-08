Große Baumeister haben sichtbare Spuren in Eberswalde hinterlassen. Darunter Martin und Walter Gropius. Martin Gropius mit der Klinik an der Oderberger Straße und dem dortigen Tobhaus, Walter Gropius, Großneffe von Martin, mit einem der Kupferhäuser in Finow . Beide Zeugnisse der Architekturgesch...