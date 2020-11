Gleich geht es aufwärts: Marco Jahnke, André Krüger und Sebastian Philipp (von links) schlagen bei der Kocks Ardelt Kranbau GmbH in Eberswalde die Bauteile ein. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die 66 Tonnen schwere Maschinenhaus-Plattform an vier Seiten am Haken hängt. © Foto: Sven Klamann