Jennifer Klinghardt ist gerade einmal 19 Jahre alt. Die Bernauerin hat den Schulabschluss nicht so geschafft, wie sie wollte. Doch dann kam die rettende Idee. Sie absolviert an der Akademie der Gesundheit in Eberswalde nun die einjährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehelferin. Über ...