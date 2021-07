Fans von Autos mit Charakter sind am Sonnabend auf dem Gelände des Finowfurter Luftfahrtmuseums willkommen. Der Opelclub Barnim feiert dort sein 25. Vereinsjubiläum mit einem Opeltreffen.

Aftershowparty am Hangar

Einlass ist ab 10 Uhr. Während das Museum normalerweise bis 17 Uhr geöffnet hat, lässt der Opelclub bis auf den Abend Besucher auf den Platz und bietet für seine Gäste auch die Abreise am Sonntag an – zumal es im Anschluss an die am frühen Abend erwartete Siegerehrung eine Aftershowparty geben soll. Unter anderem kann man bei dem Autotreffen nämlich Pokale ergattern – etwa in den Kategorien „Show & Shine“, „Best car on Place Contest“ zur Publikumsabstimmung oder auch für den höchsten Kilometerstand. Teilnehmer des Fahrzeugtreffens zahlen laut Verein pro Fahrzeug fünf Euro Eintritt. Für Publikum werden die regulären Museumspreise fällig.

Geschicklichkeitsstrecke mit „Heißem Draht“

Oldtimer, Youngtimer und auch das aktuellste Opelmodell, ein Elektrofahrzeug, bringen die etwa 20 Clubmitglieder und andere Opelfans mit aufs Gelände. „Ganz nach dem Motto ,Kein Markenhass’ sind allerdings auch andere Fahrzeugmarken bei uns willkommen“, sagt Vereinschef Michel Malze. Ihr Geschick können Besucher des Opeltreffens etwa am sogenannten „Heißen Draht“ auf einer circa fünf Meter langen Strecke unter Beweis stellen. Auf den Nachwuchs der Autofans wartet eine Hüpfburg.

Bis zu 1000 Besucher zeitgleich erlaubt

Per Facebook weist der Verein darauf hin, dass es ein Hygienekonzept gibt und die Abgabe der Kontaktdaten per Luca App, Corona Warn App oder Kontaktbogen erforderlich ist. „Wir empfehlen die Registrierung über die beiden genannten Apps, da es sonst am Eingang zu einer Schlangenbildung kommen kann“, heißt es. Insgesamt dürfen demnach bis zu 1000 Personen zeitgleich aufs Gelände.