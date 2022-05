Bevor am 15. Mai offiziell die Badesaison im Landkreis Barnim startet, hat das Gesundheitsamt nun die offiziellen Badestellen bekannt gegeben. Insgesamt 19 Stellen sind amtlich benannt worden.

Allein fünf davon befinden sich am Werbellinsee , zwei am Parsteiner Se e und zwei am Grimnitzsee . Es gibt ab...