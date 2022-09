Spenden fürs Dach: Wolfgang Dellinger, Iris Dellinger und Frank Dellinger von der Bäckerei Dellinger übergeben an Ronny Hiekel und Viktor Jede vom Stadtteilverein Finow (von links) in der Backstube an der Kastanienallee 6 im Eberswalder Stadtteil Finow ein prall gefülltes Sparschwein. © Foto: Sven Klamann