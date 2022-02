Stufe in Stuhlhöhe: Am Bahnsteig 3 in Joachimsthal ist das Ein- und Aussteigen erschwert, wie Karla und Hans-Joachim Rowold demonstrieren. Wie ihr Mitstreiter Karl-Heinz Stingl (r.) gehören sie der Bürgerinitiative "Mehr Eisenbahn in Brandenburg" an. © Foto: Ellen Werner