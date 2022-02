Im vergangenen Jahr wurde es bereits angekündigt, nun wird es ernst: Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg schrieb am Montag den Neubau der Brücke über den Oder-Havel-Kanal an der Bundesstraße B158 in Oderberg europaweit aus. Das Verfahren läuft bis Anfang März 2022, eine Auswertung de...