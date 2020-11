So ähnlich könnte auch das Dorfgemeinschaftshaus aussehen: In Brodowin hatte das Eberswalder Planungsbüro IBE bereits den Kindergartenneubau für die Brodowiner "Sieben-Seen-Zwerge" entworfen. Beide Häuser sind in gleicher Bauweise geplant. Kitaleiterin Daniela Köpke ist von dem 2018 eröffneten Haus noch immer zufrieden. Eine überdachte Terrasse - allerdings ebenerdig und in die entgegensetzte Himmelsrichtung auf der anderen Seite der Dorfstraße ausgerichtet - soll auch das Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz bekommen. © Foto: Ellen Werner