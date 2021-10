Der Barnim wächst: Das Luftbild zeigt Townhäuser, wie sie in zurückliegenden Jahren in Altenhof am Werbellinsee entstanden sind. Bauvorhaben wie diese müssen mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Barnim abgestimmt werden. Mittlerweile stauen sich dort die Verfahren. © Foto: Thomas Burckhardt