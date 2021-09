Die Unterstützung für die lokalen Hilfsorganisationen Tafel Bernau und Brot & Hoffnung in Eberswalde durch den Landkreis Barnim wird weiter diskutiert. Der Antrag auf Zuwendungen in Höhe von 40.000 Euro der Fraktion BVB/Freie Wähler im Kreistag wurde per Geschäftsordnungsantrag und abschließen...