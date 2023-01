„Es gibt viele Berufe. Welchen wählst Du?“ Das ist nicht nur das Motto, das demnächst auf Plakaten im Barnim, der Uckermark und in Märkisch-Oderland zu sehen sein wird. Es ist auch eine Frage, die sich jungen Leuten bei der Wahl des richtigen Berufes oder Studiums stellt. Das Oberstufenzentrum II Barnim (OSZ II), die Stadt Eberswalde und die Jugendberufsagentur Barnim haben gemeinsam den 26. Eberswalder Berufemarkt organisiert. Er findet am 21. Januar 2023 von neun Uhr 30 bis 13 Uhr am OSZ II statt.

Unter den bisher 77 Ausstellern – die Zahl kann sich noch erhöhen–befinden sich bundesweit bekannte Firmen wie zum Beispiel die Lufthansa, Bosch oder die DB Regio. Spannend ist aber auch der Mix an regionalen Partnern aus dem Barnim und der Uckermark aus unterschiedlichsten Branchen. Er reicht von der Schule für Ergotherapie aus Angermünde über das PCK Schwedt bis hin zu den Berliner Verkehrsbetrieben BVG oder den Kreiswerken Barnim.

Gute Resonanz bei den Unternehmen

Constanze Hildebrandt, Leiterin der Arbeitsagentur Eberswalde, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr über diese gute Resonanz der Unternehmen, die Ausbildungen und duale Studiengänge in unserer Region und darüber hinaus anbieten. Nach der Corona-Pause und einem Termin im Mai 2022 findet der Berufemarkt nun wieder wie gewohnt vor den Winterferien im Januar statt.“

Hildebrandt betonte die Sinnhaftigkeit dieses Termines. Zehntklässler hätten dann schon ihre Halbjahreszeugnisse und könnten sich damit direkt bei den Betrieben bewerben, so die Chefin der Arbeitsagentur weiter. Aber nicht nur Schulabgänger der zehnten Klassen oder Gymnasiasten stehen im Mittelpunkt der Bemühungen. Jüngere Schüler, die sich einfach einen Überblick verschaffen möchten, oder auf der Suche nach einem Berufspraktikum sind, sollen genauso angesprochen werden.

Auszubildende gewinnt Plakatwettbewerb

Beworben wird der Berufemarkt mit einem Plakat von Anne Meier, Auszubildende am OSZ II. Am Oberstufenzentrum fand ein Plakatwettbewerb statt, bei dem zukünftige Gestaltungs- und Medientechniker sowie Schilder- und Lichtreklamehersteller ihre Arbeiten einreichen konnten. Eine Jury wählte die 21-Jährige, die ursprünglich aus Stendal in Sachsen-Anhalt stammt, als Siegerin aus.

Für den Berufemarkt wird nach Angaben der Agentur für Arbeit in den Landkreisen Barnim, Uckermark und Märkisch-Oderland geworben. Vor der Corona-Pandemie seien bis zu 100 Aussteller erschienen. An manchen Veranstaltungen habe man bis zu 1000 Besucher erreichen können.