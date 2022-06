Schlussakt der Rekonstruktion: Metallbildhauer Eckhard Herrmann schraubt die Abdeckung der Stele fest, in der am Originalfundort vor den Arbeiterhäusern in der Messingwerksiedlung im Stadtteil Finow die Nachbildung des Eberswalder Goldschatzes präsentiert wird. © Foto: Sven Klamann