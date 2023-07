Probebetrieb an der Friedensbrücke – ab wann gibt es die teuren Fotos?

Blitzer in Eberswalde

Noch haben Verkehrssünder in Eberswalde keine Konsequenzen zu befürchten, wenn der neue Blitzer an der Friedensbrücke auslöst. Doch die bußgeldwirksame Inbetriebnahme steht kurz bevor. Wann ist es so weit?