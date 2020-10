Rico Müller hat Box-Geschichte geschrieben. Wenn auch nicht ganz so, wie er sich das erhofft hatte. Denn den Weltmeistertitel im Superweltergewicht, den sich der 32-Jährige aus Eberswalde am liebsten in diesem Jahr noch holen würde, den hat er noch nicht. Aber zum ersten Mal in der Box-Geschichte sei ein Urteil eines Kampfes revidiert worden, sagt Müllers Matchmaker Charlie Podehl.

Müller hatte seinen letzten Kampf gegen den Polen Rafal Jackiewicz eigentlich verloren. Dieses Urteil wurde nachträglich revidiert. Inzwischen steht Müller in der offiziellen Wertung bei Boxrec als Sieger der Partie fest. „Das ist schon eine kleine Sensation", findet Podehl.

Was war passiert? In einem Aufbaukampf trat der Eberswalder im niedersächsischen Braunlage gegen den 43-jährigen Routinier Jackiewicz aus Polen an. Der ist für seine starke Rechte bekannt, gewann 22 Fights durch K.o.

„Du bist einen Marathon im Ring gelaufen“, schimpft Rafal Jackiewics

Müller war gewarnt und ging den Kampf ungewohnt defensiv an. Er tänzelte um den Polen herum, ging aber geschickt in die Konter und konnte einige Treffer landen, wurde selbst kaum getroffen. Der Pole war am Ende genervt. „Du bist im Ring einen Marathon gelaufen. Aber darum geht es doch nicht“, wird er sich später via Facebook beschweren.

Doch Müller landet auch die meisten Treffer. „Er sollte hier nach Punkten gewinnen“, legt sich auch der Moderator von Fight24tv fest, dem Boxportal, das den Kampf live überträgt. Müller und sein Team fühlen sich nach dem Schlussgong wie die sicheren Sieger. Doch es kommt anders. Der Ringsprecher bekommt den Zettel der Ringrichter und fragt noch einmal nach, ob er das Ergebnis auch richtig verstanden hat. Dann verliest er: Jackiewics gewinnt nach Punkten.

Dem Müller-Team entgleisen die Gesichtszüge. „Ich hab gedacht, jetzt ist alles vorbei“, schildert es Müller. Der Eberswalder geht fassungslos in die Kabine, Pfiffe in der Halle zeigen: Auch die Zuschauer sind nicht einverstanden.

Matchmaker Charlie Podehl legt sofort Beschwerde ein

Müller-Manager Charlie Podehl legt sofort Beschwerde ein. Glück für Müller: Vor Ort in Braunlage war auch Volker Grill, Vize-Präsident des Bundes deutscher Berufsboxer (BdB). Er räumt ein: „Ich habe es auch so wahrgenommen wie alle: Dass Rico Müller gewonnen hat.“ Grill sagte eine Untersuchung zu. Der Berufungsausschuss des BdB beschäftigt sich mit der Causa Müller. Fünf unabhängige Punktrichter bekommen die Video-Aufzeichnung des Kampfes geschickt. Alle fünf sehen Müller als Sieger.

Der BdB reagiert. Der Kampf wird zunächst als „nicht stattgefunden“ gewertet. Jetzt wurde das Urteil sogar geändert – das gab es noch nicht in der deutschen Boxgeschichte. Lediglich aus dem Frauen-Boxen sei ihm ein solcher Fall bekannt, sagt Volker Grill.

Müller-Matchmaker Charlie Podehl erklärt, warum: „Normalerweise kommt es nie vor, dass der heimische Boxer benachteiligt wird.“ Wenn, gebe es eher den Heimvorteil. Da aber nur der heimische Boxverband Entscheidungsgewalt habe, komme es nicht dazu, dass Urteile revidiert werden müssten.

Das Ganze könnte allerdings ein Nachspiel haben. „Der polnische Verband will Protest einlegen und auch der europäische Boxverband will von uns wissen, wie es zu der Entscheidung kam. Es ist also noch nicht ausgestanden. Wir müssen noch klären, inwieweit beide Verbände bei uns eingreifen können“, erklärt Volker Grill.

Konsequenzen für Punktrichter

Auch für Charlie Podehl ist das Thema noch nicht beendet. „Es bleibt zu klären, was mit Punktrichtern passiert, die dermaßen falsch werten. Damit kann man Box-Karrieren kaputt machen. Da sollte es Konsequenzen geben.“ Dieser Fall, findet er, sollte den Anstoß geben, über Maßnahmen nachzudenken.

Rico Müller sieht die Entwicklungen in dem Fall gelassen. „Ob ich mich darüber freue, dass ich nachträglich den Sieg zugesprochen bekommen habe? Eigentlich nicht. Ich habe einfach das bekommen, was mir zusteht – ein faires Urteil.“