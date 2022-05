Die Regionalleitstelle Ost, die für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständig ist und in Eberswalde sitzt, war am 17. Mai um 5:07 Uhr alarmiert worden und hat umgehend die Berufsfeuerwehr der Barnimer Kreisstadt losgeschickt. „An der Schönholzer Straße in Finow haben alles in allem ...