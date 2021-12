Die Ansage aus der Regionalleitstelle für die Landkreise Oberhavel, Uckermark und Barnim, die in Eberswalde ihren Sitz hat, ließ am 21. Dezember kurz nach 19 Uhr an Klarheit nichts zu wünschen übrig. In einem Wohnblock an der Rathenower Straße im Brandenburgischen Viertel sei es im Kellerbere...