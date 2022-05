Die Regionalleitstelle in Eberswalde , die für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständig ist, war am 30. Mai um 14.48 Uhr alarmiert worden. Und zwar durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr der Barnimer Kreisstadt, die den Garagenkomplex an der Schönholzer Straße im Stadtteil Finow e...