Am 30. April um 21.47 Uhr ist die für die Kreise Barnim Uckermark und Oberhavel zuständige Regionalleitstelle in Eberswalde benachrichtigt worden, dass es in einem Garagenkomplex an der Britzer Straße in Eberswalde brenne. Von einer in Flammen stehenden Matratze sei die Rede gewesen, sagt ein ...