Alarm für die Feuerwehr Eberswalde . Am Montagnachmittag sind die Retter der Berufsfeuerwehr in die Paul-Radack-Straße gerufen worden. Dort stand ein Gartenschuppen im Vollbrand. Als die Kameraden an der Unglücksstelle eintrafen, hatten die züngelnden Flammen schon auf ein Nachbargebäude übergr...