„Schlimmeres konnte verhindert werden“, zeigt sich Brandoberinspektor Michael Kühn von der Berufsfeuerwehr Eberswalde erleichtert. Zur Mittagszeit wurde am Mittwoch (3.8.) ein Brand am Flugplatz in Finow gemeldet. Knapp 4.000 Quadratmeter Fläche waren bereits in Mitleidenschaft gezogen. Unter anderem auch das Dach eines Hangars.