Am späten Montagabend (8.8.) ist die Berufsfeuerwehr Eberswalde zu einem Einsatz nach Finow gerufen worden – die Sternapotheke in der Eberswalder Straße war in Brand geraten. „Bereits auf der Anfahrt war eine sehr starke Rauchentwicklung erkennbar und es wurden weitere Kräfte nach alarmiert...