Wegen eines mutmaßlichen Gebäudegroßbrandes auf dem Rofinpark war die Berufsfeuerwahr Eberswalde am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, alarmiert. Nach Angaben der Anwesenden gab es während einer Feier ein Problem mit einem Propanheizgerät, welches in der Folge in Brand geraten war.

Vor dem Verlassen de...