Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr von Eberswalde wurden am 5. Mai um 22.38 Uhr von der für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständigen Regionalleitstelle Nordost in die Spur geschickt. An der Bahnhofstraße in Finow brenne ein Pkw, hieß es in der Alarmierung.