Mit dem unspektakulären Stichwort „B: Gebäude-klein“ – also dem Brand eines kleinen Gebäudes – wurde die Eberswalder Berufsfeuerwehr am Abend des 21. Juli in die Schönholzer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand eine Garage bereits voll in Flammen. Die benachbarte Kit...