In der für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständigen Regionalleitstelle in Eberswalde war der Alarm am 3. September um 17:39 Uhr eingegangen. Das Einsatzstichwort für die Brandschützer lautete: „kleines Schadensereignis in der Kleingartenanlage ,An der Georgskapelle’ in Eberswalde“.

Feuerwehr bei Eberswalde Wehr von Sommerfelde wächst im 100. Jahr über sich hinaus Sommerfelde Was genau ist passiert? In der Anlage, die sich auf Höhe des Leibnizviertels befindet, war eine Schaukel in Flammen aufgegangen.

„Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, waren die Flammen durch Bürger und Polizei gelöscht“, teilt Stadtbrandamtsrat Helmut Colberg, im Rathaus von Eberswalde als stellvertretender Leiter des Amtes für Brandschutz tätig, auf Anfrage mit.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die sechs ausgerückten Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr hätten nicht mehr einzugreifen brauchen.

„Die Ursache für das Feuer ist uns nicht bekannt“, sagt Helmut Colberg.

Da ausgeschlossen werden kann, dass die Schaukel witterungsbedingt oder wegen eines technischen Defektes gebrannt hat, ermittelt jetzt die Polizei der Inspektion Barnim zu den Gründen.