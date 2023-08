Keller an der Erich-Schuppan-Straße in Flammen

Die Flammen schlagen schon an mehreren Stellen aus dem Haus, als die Feuerwehr am Unglücksort in Eberswalde eintrifft. Sorge bereitet Einsatzleiter Helmut Colberg der Schornstein des Gebäudes. Was ist passiert?