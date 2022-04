Die Feuerwehr in Eberswalde konnte am Freitagabend (15.4.) einen Mann in letzter Sekunde aus einer brennenden Wohnung retten. Am frühen Abend wurde die Berufsfeuerwehr in die Triftstraße alarmiert. Bei der Ankunft wurde der Einsatzleiter von einem Mieter erwartet. Nach dessen Angabe war aus der T...