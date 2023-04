Feueralarm in Finowfurt. Am Mittwochabend (19.4.) ist die Feuerwehr zu einem Brand an die Biesenthaler Straße gerufen worden. Dort brannte es in einem Einfamilienhaus.

Als die ersten Retter der Feuerwehr eintrafen, hatte der Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Da unklar war, ob der Mann sich aufgrund der starken Rauchentwicklung verletzt hatte, wurde er zur Sicherheit mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, war vor Ort zu erfahren.

Holzverkleidung in einem Anbau in Flammen

Einsatzleiter Michel Felchow erklärte: „In dem Anbau brannte die Holzverkleidung.“ Es seien auch offenen Flammen sichtbar gewesen. Die Feuerwehr baute eine Löschwasserversorgung mit zwei C-Schläuchen auf. Den Erstangriff startete die Feuerwehr mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz. Weil die Atemschutzgeräteträger jeweils nicht so lange im Einsatz sein können, schickte Felchow für die Nachlöscharbeiten zwei weitere Trupps unter schwerem Atemschutz in den Einsatz.

Der zweite Trupp kontrollierte auch, ob die Flammen tatsächlich aus waren. Weil in der Holzverkleidung und in der Fassade weitere Glutnester vermutet wurden, riss die Feuerwehr die Wand des Anbaus auf und löschte die einzelnen Teile dann gesondert ab. Nur war sichergestellt, dass der Brand nicht wieder aufflammte.

Kurzer Anfahrtsweg für die Feuerwehr aus Finowfurt

Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Finowfurt, Eichhorst und Lichterfelde. Dabei hatte die Feuerwehr Finowfurt einen denkbar kurzen Anfahrtsweg. Denn auch das Feuerwehrgerätehaus liegt wie der Einsatzort an der Biesenthaler Straße. Die Brandursache ist noch unklar.