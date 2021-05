Auf einem Spielplatz an der Kyritzer Straße in Eberswalde sei ein Feuer ausgebrochen, hieß es am 1. Mai in einem Anruf, den die Leitstelle für Brandschutz/Rettungsdienst/Katastrophenschutz der Landkreise Barnim, Oberhvel und Uckermark gegen 22.30 Uhr entgegennahm. Schon auf ihrer Anfahrt nahme...