Willkommensteam in Groß Schönebeck geehrt: Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Mitte) und Landesintegrationsbeauftragte Doris Lemmermeier (vorn) mit Geflüchteten und Mitgliedern der Initiative in der Schorfheide. Rainer Klemke (hinten) brachte die Politikerin und die Geflüchteten in Kontakt miteinander. © Foto: Markus Pettelkau